Интересное 27 декабря 2023, 14:19 Экстрасенс Харрис: в високосный год можно играть свадьбу тем, кому нечего скрывать

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Оккультист и экстрасенс Андрей Харрис в беседе с Пятым каналом рассказал, можно ли играть свадьбу в високосный год. По его словам, удачным в романтическом плане 2024 год будет для тех, у кого до этого все было хорошо и кому нечего скрывать.

Кроме того, важно проанализировать собственную жизнь за прошедшие четыре года.

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«Если скрывать нечего и все было хорошо, вам можно и жениться, и венчаться. Никакая негативная карма не коснется. Если же наоборот, то вам лучше перенести свое торжество на следующий год», — процитировало Utro.ru специалиста.

Харрис также добавил, что лучше не планировать свадьбу в первые шесть месяцев года. За этот период в отношениях может многое поменяться.