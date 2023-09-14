Интересное 14 сентября 2023, 13:12 Экстрасенс Андрей Харрис заявил, что люди с глазами Санпаку могут нести смерть и разрушение

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Люди с глазами Санпаку (когда зрачок располагается таким образом, что белок видно не только по бокам, но и внизу) могут болеть серьезной болезнью, а также нести смерть и разрушение другим. Об этом Пятому каналу сообщил экстрасенс и окультист Андрей Харрис.

Часто такой взгляд встречается у убийц и насильников. По характеру эти люди неуравновешенные, они не могут воспринимать адекватно происходящие вокруг события, написали «Дни.ру».

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Если человек родился с таким взглядом, вряд ли он сможет навлечь на вас беду, а вот если синдром приобретенный, то таких людей стоит опасаться, добавил Харррис.