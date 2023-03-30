Интересное 30 марта 2023, 12:05 Экстрасенс Ахметжанова назвала знаки зодиака, отличающиеся особой страстью к азартным играм

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Некоторые знаки зодиака обладают особой страстью к азартным играм и способны достичь в них успеха. Об этом рассказала ясновидящая, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, львы любят тешить свое эго любыми выигрышами, поэтому они могут обыграть любого противника.

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Для скорпионов в отличие от львов в азартных играх важна именно меркантильная составляющая.

Стрельцы также легко входят в состояние азарта, их очень легко втянуть в какие-либо споры, добавила ясновидящая.