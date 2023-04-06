Интересное 06 апреля 2023, 12:02 Экстрасенс Ахметжанова назвала Раков, Скорпионов и Водолеев знаками зодиака с лучшей интуицией

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Рак, Скорпион и Водолей чаще всего оказываются в нужное время в нужном месте и обладают отличной интуицией. Об этом рассказала финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова в беседе с Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, при правильном подходе Раки могут развить в себе экстрасенсорные способности, люди этого знака могут легко предугадывать поведение окружающих.

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Скорпионы особо тонко чувствуют неискренность чувств и скрытые помыслы человека. Люди под знаком Водолея могут замечать все указания свыше и видеть вещие сны, добавила экстрасенс.