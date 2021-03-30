Эксперты заметили несовершенства в популярных лайфхаках для домохозяек

В Сети есть большое число лайфхаков, которые можно применить в хозяйстве и при готовке. По мнению специалистов, не стоит слепо верить каждому из них, важно обращать внимание на нюансы, написало РИА ФАН.

Одним из интересных приемов является трюк с вилкой. При жарке блюда ее предлагают оставлять в отверстии или «петельке», которая предназначена для подвешивания сковороды. Как заметили эксперты, масло, которое осталось на приборе от еды, стечет вниз и испачкает стол для готовки.

Также есть лайфхак с крышкой от кастрюли. Ее предлагают поместить между бортиком и ручкой кастрюли. Не с каждой емкостью для варки можно проделать подобное. Большое число пользователей Интернета записали видео, на которых крышка либо не держится и падает, либо под ее весом переворачивается посуда с борщом.

Еще один трюк — использование зубной нити вместо ножа при нарезании сыра. Благодаря такому приему продукт будет иметь приятный мятный привкус. Проблема в том, что резать нитью крайне сложно. Сыры твердых сортов в этом эксперименте использовать точно не стоит.