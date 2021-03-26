Эксперты выяснили, как юристы Средневековья защищали документы от подделки

Ученые из Эксетерского университета в Великобритании в рамках исследования выяснили, как средневековые юристы защищали документы от подделки, написал портал «Ридус».

Специалисты изучили почти 650 страниц юридических документов. Речь в них идет о собственности в Англии, Шотландии и Уэльсе. Бумаги датированы 1499–1969 годами. Большая часть документов была написана на пергаменте, который выделан из овечьей кожи.

«Считалось, что самым распространенным вариантом была телячья кожа. Мы ожидали, что страницы будут сделаны из кожи разных животных, но 622 из 645 из них написаны на пергаменте из овечьей кожи», — уточнили эксперты.

По словам исследователей, овечья кожа содержит большую концентрацию липидов. Они удаляются при выделке пергамента. То, что написано на таком пергаменте практически невозможно стереть и соскоблить без следов.