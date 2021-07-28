Эксперты: с подкормкой моркови и свеклы нужно успеть до осени

Правильно подобранное время и удобрения помогут вырастить крупные и сочные плоды моркови и свеклы. Отличный период для этого — конец июля и начала августа, рассказало «Утро.ру».

Для подкормки культур можно использовать два действующих средства. Одно из таких — зола, как в сухом виде, так и в качестве раствора. В первом случае нужно рассыпать один стакан удобрения на один квадратный метр между рядами, а затем полить грядку. Вместе с водой питательные вещества проникнут в почву.

Во втором случае готовится особый раствор. На один литр воды нужно добавить один стакан золы. После этого полученное средство должно постоять в течение суток. Поливать им растения необходимо под самый корень.

Кроме корневой подкормки можно использовать внекорневую, то есть опрыскивание листьев. Для приготовления удобрения понадобится одна чайная ложка борной кислоты и десять литров воды. Перед этим кристаллы средства следует растворить в горячей воде. Опрыскивать морковь и свеклу лучше всего рано утром или вечером, когда нет палящего солнца.

Специалисты рекомендуют отказаться от азотсодержащих удобрений во второй половине лета. Из-за него корнеплоды могут горчить и меньше храниться.