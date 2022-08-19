Эксперты рассказали, с чем связано увеличение числа ипотечных кредитов

В России значительно увеличилось число выдачи ипотечных кредитов. По сравнению с июнем, на 27% больше человек приобрели жилье таким образом. Эксперты объяснили, с чем связано такое явление. Об этом сообщил RT.

Причина, по мнению специалистов, заключается в снижении ставок по ипотеке. Чаще всего более выгодные предложения предлагают и застройщики. Таким образом они увеличивают число потенциальных клиентов.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн отметил, что многие люди приобретают вторичное жилье как раз из-за снижения ключевой ставки, передали «Дни.ру».