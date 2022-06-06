Эксперты рассказали о самых «пушкинских» субъектах РФ

Сегодня, 6 июня, день рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В честь этого мониторинговый центр «Регион» составил рейтинг самых «пушкинских» субъектов РФ. Об этом сообщила «ТСН24».

С помощью интернет-карт специалисты определили, в каких городах чаще всего встречается фамилия Пушкина в наименованиях улиц, населенных пунктов, культурных или коммерческих учреждений.

Первое место в данном рейтинге заняла Адыгея. В ней расположились 23 объекта, в которых фигурирует фамилия поэта. Кроме того, список возглавили Калужская область, Республика Марий Эл, Чеченская Республика и Липецкая область.