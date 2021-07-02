Эксперты рассказали о новом способе борьбы с саранчой

Аномальная жара в России провоцирует нашествие на поля саранчи. В некоторых регионах это становится большой проблемой. Эксперты рассказали ИА Nation News, как в России борются с саранчой сейчас и какие методы находятся на стадии разработки.

Сейчас в большинстве регионов саранчу уничтожают химикатами. Однако агрохимия — далеко не самый оптимальный вариант. Дело в том, что помимо саранчи она уничтожает и других насекомых, в том числе и полезных, например, пчел, без которых невозможно опыление растений. Кроме того, она небезопасна и для людей.

Поэтому как за рубежом, так и в России ведется разработка биопрепаратов, которые уничтожают саранчу, но абсолютно безопасны для других насекомых и для экологии в целом. Некоторые из них уже существуют на рынке.

«На российском рынке есть отечественные инсектициды, способные отлично справляться с задачей. Инсектицид на основе гриба Beauveria bassiana убивает все возрасты вредителей, включая яйца саранчи. Превентивными обработками легко можно предотвращать вспышки распространения саранчи и иных вредителей», — рассказал генеральный директор компании Bionovatic Рустам Рамазанов.

В дальнейшем на рынке появятся еще более безопасные и эффективные препараты для борьбы с саранчой. Они смогут защищать поля на весь период вегетации, так как обладают контактно-кишечным действием.

«Кстати, отказ от агрохимии в пользу биопестицидов приводит не только к существенному повышению эффективности защиты растений, но и к достаточной экономии: биопрепараты в несколько раз дешевле химических аналогов», — добавил специалист.