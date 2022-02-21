Эксперты рассказали, какие вещи необходимы для того, чтобы стать видеоблогером

Россиянам рассказали, какие предметы и товары необходимы для того, чтобы стать видеоблогером или тиктокером. Анализ рынка проводили эксперты «Авито», написала «Газета.ru».

Для любительской съемки можно запастись хорошим смартфоном, кольцевой лампой, микрофоном-петличкой и штативом. Более опытные видеоблогеры также используют стабилизаторы, софтбоксы, зеркальные фотоаппараты, а иногда квадрокоптеры.

По словам руководителя категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павла Комарова, средняя стоимость съемочной атрибутики варьируется от 4,7 тысячи до 32,2 тысячи рублей. Сегодня спрос на оборудование для видеомейкинга в России вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом предложение на «Авито» в целом увеличилось на 13%.

Например, кольцевую лампу можно приобрести за 1,7 тысячи рублей, стоимость хорошего штатива примерно такая же. Микрофон-петличка в среднем стоит 1,3 тысячи рублей, заключили эксперты.