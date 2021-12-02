Эксперты рассказали, как спасти герань от увядания в зимнее время

Эксперты объяснили, какие действия помогут спасти герань от увядания с наступлением холодов. Это растение зимой испытывает большой стресс и может начать сбрасывать листья. Чтобы такого не произошло, необходимо укреплять его иммунитет, написало «Утро.ру».

В этом хозяйкам отлично поможет гумат калия. Во время полива кустов нужно добавлять в воду 10 капель этого вещества. Такие процедуры следует проводить каждые две недели. Если средство использовать в виде порошка, то для растения достаточно 10 граммов.

Помимо гумата калия для укрепления иммунитета герани хорошо подойдет спиртовой раствор. Для этого необходимо 10 капель нашатырного спирта растворить в двух литрах воды. Если же герань растет в горшке, то достаточно будет 250 миллилитров раствора. Использовать это удобрение можно только два раза в месяц.

Еще одним неплохим средством для укрепления считается йод. На два литра воды достаточно добавить пять капель. Поливать растение стоит по краю горшка, чтобы не обжечь корни. Для герани, растущей в горшке, достаточно 50 миллилитров смеси.