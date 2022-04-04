Эксперты рассказали, как сохранить букет с помощью газировки

Многие люди, получив в подарок букет, начинают размышлять, как сохранить цветы свежими как можно дольше. Представители сервиса открыток и подарков Funky Pigeon рассказали, что в воду можно добавить газировку. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Express.

Чтобы сохранить срезанные цветы более длительный период времени, в воду можно добавить газировку, лимонную кислоту, сахар и отбеливатель.

«Газировка обеспечит сахар, необходимый для питания цветов, а отбеливатель защитит воду от вредных микробов и бактерий», — рассказали эксперты.

При этом лимонная кислота способна уменьшить уровень pH воды. Сахар же благоприятно сказывается на внешнем виде бутонов. Отбеливатель же способен убивать вредоносные бактерии, которые способны навредить цветам.

Подобный раствор стоит менять каждые два дня. Также существует альтернативный способ сохранить свежесть тульпанов. На дно вазы можно положить монету, а после налить воды.