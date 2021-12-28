Эксперты рассказали, как помочь питомцам справиться со стрессом в период Нового года

Многие домашние животные с трудом воспринимают новогодний шум и суматоху. В этот период они наиболее подвержены стрессу. Эксперты рассказали, как уберечь питомцев от неприятного состояния в праздники, передала «Вечерняя Москва».

Кинолог Ирина Федорова посоветовала заранее готовить домашних животных к Новому году. За два-три месяца необходимо начать отводить питомца к специалистам, которые будут проводить специальные тренировки. К примеру, кинологи могут стрелять по банкам или включать громкие сирены, чтобы животное привыкло к шуму.

Зоопсихолог Сергей Черников заявил, что животное необходимо адаптировать к городским звукам. Например, можно проводить время с питомцем на шумных улицах. Внимание животного при этом должно быть сконцентрировано на хозяине.

«Хорошо, если у животного будет опыт гуляния по разным улицам, тогда оно сможет по запахам и по видам определить дорогу домой», — рассказал он.