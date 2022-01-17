Эксперты рассказали, чем грозит столкновение с кометой для Земли

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал, что случится с Землей в случае падения кометы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По его словам, сейчас люди не придумали схему, по которой будут действовать в случае угрозы падения кометы или метеорита.

«Мы и с километровыми-то ничего не сможем сделать», — признался астроном.

Он рассказал, что если крупное космическое тело все же упадет на Землю, то после масштабного взрыва в атмосферу попадет большое количество пепла и гари. Эти вещества помешают солнечному свету попадать на территорию планеты, что, в свою очередь, спровоцирует подобие ядерной зимы. Температура опустится до критических отметок, а растения умрут. В подобном состоянии планета будет пребывать на протяжении трех лет, передали «Дни.ру».

Однако, по словам эксперта, у людей все же есть шанс спастись в такой ситуации.

«Пересидеть это время в подземных убежищах вполне возможно», — объяснил Сурдин.

Он рассказал, что большое количество бункеров существует как в России, так и в США. Правда выжить сможет лишь десятая часть от всего населения планеты.