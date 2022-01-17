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    17 января 2022, 13:52

    Эксперты рассказали, чем грозит столкновение с кометой для Земли

    Астроном Сурдин заявил, что после падения кометы погибнет большинство растений

    Арина Бобкова

    Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин рассказал, что случится с Землей в случае падения кометы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Эксперты рассказали, чем грозит столкновение с кометой для Земли

    По его словам, сейчас люди не придумали схему, по которой будут действовать в случае угрозы падения кометы или метеорита.

    «Мы и с километровыми-то ничего не сможем сделать», — признался астроном.

    Он рассказал, что если крупное космическое тело все же упадет на Землю, то после масштабного взрыва в атмосферу попадет большое количество пепла и гари. Эти вещества помешают солнечному свету попадать на территорию планеты, что, в свою очередь, спровоцирует подобие ядерной зимы. Температура опустится до критических отметок, а растения умрут. В подобном состоянии планета будет пребывать на протяжении трех лет, передали «Дни.ру».

    Однако, по словам эксперта, у людей все же есть шанс спастись в такой ситуации.

    «Пересидеть это время в подземных убежищах вполне возможно», — объяснил Сурдин.

    Он рассказал, что большое количество бункеров существует как в России, так и в США. Правда выжить сможет лишь десятая часть от всего населения планеты.