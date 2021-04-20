Эксперты перечислили навыки для продвижения по карьерной лестнице

Научные сотрудники МГПУ выяснили, что работодатели ждут при приеме на работу, а также какими навыками нужно обладать, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Об этом рассказало РИА «Новости» со сылкой на данные журнала «Психологическая наука и образование».

Наиболее важными навыками считаются обучаемость, умение управлять, самопрезентация и представление своего продукта, конкурирование, умение достигать цели, возможность говорить и писать, а также умение адаптироваться и взаимодействовать.

«Иначе говоря, работодателям важно, чтобы сотрудники не просто обладали какими-то знаниями, а умели действовать», — поделился руководитель Лаборатории управления проектами МГПУ Сергей Весманов.

Данное исследование проводили среди сотрудников компаний, работодателей и преподавателей различных профилей. Своей научной работой команда МГПУ планировала доказать значение деятельности во время учебного процесса, которая формирует практические навыки для будущей работы, добавили «Невские новости».