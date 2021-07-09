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    09 июля 2021, 13:52

    Эксперты объяснили склонность к риску у мужчин

    Оксана Лавнюженко

    Индивидуальные отличия в работе мозга влияют на отношение человека к риску. Такой вывод сделали специалисты Высшей школы экономики, совместно с сотрудниками немецкого Института Макса Планка. Исследование приведено в издании EurekAlert, написало ИА Nation News.

    Эксперты объяснили склонность к риску у мужчин

    Оценка последствий рискованных действий связана с силой тета-ритмов, которые возникают в передней поясной коре головного мозга. На активность данных ритмов влияют гормоны, в том числе тестостерон.

    Подобные различия, по словам ученых, могут сказываться не только на отношении человека к рискам, но и на его психоэмоциональное состояние.