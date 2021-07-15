facebook_pixel
    15 июля 2021, 11:46

    Эксперты объяснили, почему наличие хобби так важно для человека

    Оксана Лавнюженко

    Эксперты считают, что интеллект способен развиваться не только при чтении книг, но и при занятии каким-либо видом хобби. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис «СберУслуги».

    Эксперты объяснили, почему наличие хобби так важно для человека

    Тот, кто занимается музыкой, имеет более высокий уровень образования и IQ. Ведь во время игры на инструменте музыканту сразу необходимо решать несколько задач. Помимо чтения нот, нужно следить за ритмом, а также исполнять произведение в определенной манере, написал Newinform со ссылкой на слова экспертов.

    Кроме того, на развитие интеллекта хорошо влияет изучение иностранных языков. У полиглотов отлично развита часть мозга, отвечающая за внимание и планирование. Ведь изучение требует регулярности и усидчивости.

    Также полезным занятием является йога, добавила «Свободная пресса». Она не только помогает расслабить тело, но и способна увеличивать гиппокамп, который отвечает за память.