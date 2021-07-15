Эксперты объяснили, почему наличие хобби так важно для человека

Эксперты считают, что интеллект способен развиваться не только при чтении книг, но и при занятии каким-либо видом хобби. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис «СберУслуги».

Тот, кто занимается музыкой, имеет более высокий уровень образования и IQ. Ведь во время игры на инструменте музыканту сразу необходимо решать несколько задач. Помимо чтения нот, нужно следить за ритмом, а также исполнять произведение в определенной манере, написал Newinform со ссылкой на слова экспертов.

Кроме того, на развитие интеллекта хорошо влияет изучение иностранных языков. У полиглотов отлично развита часть мозга, отвечающая за внимание и планирование. Ведь изучение требует регулярности и усидчивости.

Также полезным занятием является йога, добавила «Свободная пресса». Она не только помогает расслабить тело, но и способна увеличивать гиппокамп, который отвечает за память.