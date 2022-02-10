Эксперты объяснили, чем опасны мини-квартиры для старого фонда Петербурга

Двухэтажные квартиры-студии в центре Санкт-Петербурга являются удобным вариантом проживания, а также хорошей возможностью заработать в сфере недвижимости. Однако из-за них присутствует риск разрушения исторического здания. Юрист по недвижимости Светлана Милевская рассказала о других недостатках такого жилья в беседе с Piter.TV.

Обычно такие квартиры создают, разбивая крупногабаритную квартиру на несколько студий. Однако делается такой ремонт обычно неофициально.

«Запрещается переносить кухни, если есть газовое оборудование, или менять их с жилыми комнатами, то что у нас сейчас делают. Либо оборудовать мокрые точки, так как существуют условия по порогам: у санузла должен быть порожек в 2-2.5 сантиметра», — объяснила Милевская.

Подобное жилье может навредить как жильцам, так и самому дому. С увеличением количества жильцов возрастает также нагрузка на электропроводку, что приводит к коротким замыканиям.