Эксперты назвали поездку главы ЯНАО по региону удачным имиджевым ходом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в поездку по региону. Местные жители с интересом наблюдают за маршрутом. Об этом стало известно из итогов опроса местных жителей, проведенного ВЦИОМ.

Поездку Артюхов совершает уже не первый раз. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко прокомментировал поездку губернатора в беседе с «Север-Пресс».

«Дмитрий Артюхов делает уже не первый объезд по региону за рулем и, на мой взгляд, это очень удачный имиджевый ход», — заявил он.

Минченко отметил, что такой подход не является средством популизма. По его словам, во время поездки губернатор становится ближе к народу и преодолевает те же трудности, что и местные жители, добавило ИА Nation News.