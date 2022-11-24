Интересное 24 ноября 2022, 14:16 Эксперты назвали марки внедорожников, цена которых снизилась этой осенью

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Московские специалисты оценили авторынок и назвали внедорожники, цена которых заметно снизилась к концу осени 2022 года. Больше всего подешевели автомобили марок Lada, Haval, Geely, УАЗ «Хантер» и Chery, сообщили «Дни.ру» со ссылкой на экспертов компании «Авто помощь».

Так, например, в сентябре автомобиль китайского производства Haval Jolion стоил более 2 миллионов рублей. Однако уже к концу ноября производители за эту машину просили на 300 тысяч меньше. Также приятная цена установилась и на автомобили Lada Niva Legend и Lada Niva Travel — от 800 тысяч рублей за машину. На 200 тысяч меньше стал стоить транспорт марки Geely Coolray, а кроссовер Geely Atlas Pro — на 100 тысяч.

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Почти на полмиллиона упала цена на внедорожник Chery Tiggo 7 Pro — сейчас машину можно купить за 2 миллиона рублей. Также на 130 тысяч упала цена на авто УАЗ «Хантер».

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