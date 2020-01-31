Эксперты: «индекс счастья» россиян достиг минимума в 2019 году

18% граждан России считают себя несчастными. По данным экономиста Сергея Гуриева, пик индекса счастья наблюдался пришелся на 2014 года — год присоединения Крыма, а после этого показатель начал падать.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко также выразил свое мнение, что «санкции народ-то и особо не чувствует».