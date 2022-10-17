Эксперты «Авито Работа» посоветовали поддерживать сотрудников для разрешения конфликтов | 360°

Интересное 17 октября 2022, 14:36 Поделиться Telegram

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Viber Эксперты «Авито Работа» посоветовали поддерживать сотрудников для разрешения конфликтов

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Чтобы разрешить конфликты в коллективе, руководителям стоит поддерживать своих сотрудников и проявлять участие по отношению к ним. Такой информацией поделилось РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

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По словам специалистов, в обязанности начальника входит своевременное выявление конфликтов. Важно объективно проанализировать предмет ссоры и постараться найти наименее травмирующее решение. Необходимо найти инициатора конфликта, а также узнать о причинах ссоры. Важно организовать общую встречу, на которой получится поговорить со всеми сторонами ссоры. Если найти выход не получается, то стоит перевести одного из сотрудников в другой отдел.

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