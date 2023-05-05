Интересное 05 мая 2023, 17:21 Экспертов рынка ретейла Ставцев высказался о предложении убрать алкоголь с прикассовой зоны Экспертов рынка ретейла Ставцев заявил, что алкоголь не относится к импульсивным покупкам

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы предложили убрать алкогольные напитки из прикассовой зоны в магазинах. Такой информацией поделился вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что алкогольная продукция не относится к импульсивным покупкам. Поэтому убирать алкоголь с прикассовой зоны бессмысленно. Данная продукция может составлять порядка 15% от всей выручки магазина.

Реклама

«Я бы не сказал, что алкоголь относится к импульсным покупкам. Кросс-выкладки больше создают антураж магазина, чем повышают продажи с этих точек», — отметил Ставцев.