Эксперт Жукова рассказала, какие упражнения улучшат разговорный английский

Гендиректор Международной языковой школы Елена Жукова заявила, что основой изучения любого нового языка является разговорная практика. О том, какие упражнения будут наиболее эффективными, написал «ФедералПресс».

По словам специалиста, часть контента, который человек получает в течение дня, он может заменить на иностранный. Таким образом, слова и даже фразы будут запоминаться быстрее.

«Именно фразы, а не отдельные слова наиболее эффективно помогают развивать разговорный навык. Можно слушать подкасты и аудиокниги на английском по дороге на работу или во время пробежки», — сообщила она.

Одним из эффективных упражнений специалист назвала практику говорения перед зеркалом. Для этого человеку нужно встать так, чтобы видеть себя, включить телефон и начать говорить на английском. Затем записанную запись можно пересмотреть несколько раз и понять, какие ошибки были допущены.

Жукова отметила, что иногда нужно спрашивать себя, как сказать то или иное слово на английском.

«Думать на английском — ключевой момент для того, чтобы свободно общаться. Иногда это умение приходит в результате разговорной практики, но верно и обратное — сознательно думаешь на английском — улучшаешь разговорные навыки», — сказала гендиректор языковой школы.

Она также назвала топ сериалов, которые помогают улучшить навыки английского. Помимо «Друзей», специалист предложила посмотреть «Отчаянных домохозяек», «Пуаро», «Офис», «Американскую семейку», «Ходячих мертвецов» и «Снежный ком».