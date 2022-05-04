Эксперт Власов заявил, что пенсионеры могут бесплатно ездить на общественном транспорте

Многие пенсионеры имеют право на льготный проезд, однако далеко не все знают о такой возможности. Такой информацией поделился эксперт Сергей Власов. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на PRIMPRESS.

Большинство пенсионеров имеют право на бесплатный проезд в метро, трамваях, автобусах, троллейбусах, а также в пригородных поездах. Эксперт пояснил, что в Москве и Подмосковье такая возможность имеется у всех пожилых людей.

«В Волгограде пенсионеры могут купить проездной по льготной цене, а в Самарской области билет на 90 поездок в месяц будет стоить для них всего 270 рублей. В Нижегородской области власти выдают пожилым гражданам по 500 рублей в месяц на карту, чтобы они могли потратить эти деньги на поездки на транспорте», — рассказал Власов.