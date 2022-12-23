Интересное 23 декабря 2022, 10:11 Эксперт Ван Чжаолэй рассказал, как выбрать технику в подарок на Новый год

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На Новый год принято дарить подарки. Некоторые предпочитают выбирать в качестве подарка технику. Эксперт в области бытовой техники, генеральный директор ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» Ван Чжаолэй рассказал, как выбрать качественный товар. Об этом сообщило РИА ФАН.

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По словам эксперта, в первую очередь стоит сравнить несколько моделей в одном ценовом сегменте. Таким образом получится выбрать самый удачный для себя вариант. Лучше отдавать предпочтение популярным брендам. Кроме того, важным критерием приобретения техники является гарантия. У крупногабаритной техники она должна составлять по меньшей мере два года.