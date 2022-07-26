Эксперт Вакулин рассказал, как улучшить работу аккумулятора

Многие люди сталкиваются с тем, что телефон начинает быстро разряжаться. Специалист по компьютерной и информационной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как решить эту проблему без замены аккумулятора. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам специалиста, информация о том, что после покупки телефон в первую очередь нужно полностью разрядить, а потом зарядить до 100%, является мифом. Он подчеркнул, что до вашей покупки телефон включали как минимум два раза — на заводе и в магазине.

Вакулин посоветовал не разряжать устройство ниже 20%. Таким образом получится продлить жизнь устройства.

«Рекомендуется телефон не разряжать ниже 20% и держать отметку заряда аккумулятора от 20 до 80%, в некоторых моделях предусмотрено даже до 70, например, как у смартфона производителя Samsung. Даже есть опция в настройках, где можно активировать, это защита аккумулятора», — пояснил эксперт.

Кроме того, эффективным методом борьбы с поломкой аккумулятора является очищение ОЗУ или оперативной памяти. Также, по словам Вагулина, стоит отказаться от тяжелых игр или же после этого дать устройству примерно один-два часа на отдых.