17 ноября 2022, 23:51
Эксперт по кибербезопасности Вакулин рассказал, чем может обернуться установка заблокированных приложений
Киберэксперт заявил, что установка заблокированных приложений приведет к утечке данных
Установка на смартфоны удаленных из App Store приложений банков может привести к утечке персональных данных. Таким мнением поделился эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, передала «Вечерняя Москва».
Реклама
Специалист пояснил, что перед установкой заблокированных приложений необходимо удалить с мобильного телефона личные фотографии или перенести их на иные носители. Кроме того, стоит убрать из заметок личные данные, к которым относятся пароли, написало ИА НСН.
Смартфоны
Реклама
Реклама