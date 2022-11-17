Интересное 17 ноября 2022, 23:51 Эксперт по кибербезопасности Вакулин рассказал, чем может обернуться установка заблокированных приложений Киберэксперт заявил, что установка заблокированных приложений приведет к утечке данных

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Установка на смартфоны удаленных из App Store приложений банков может привести к утечке персональных данных. Таким мнением поделился эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин, передала «Вечерняя Москва».

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Специалист пояснил, что перед установкой заблокированных приложений необходимо удалить с мобильного телефона личные фотографии или перенести их на иные носители. Кроме того, стоит убрать из заметок личные данные, к которым относятся пароли, написало ИА НСН.