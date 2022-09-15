Эксперт Вакулин посоветовал вводить в телефон биометрические данные для защиты от взлома | 360°

Все новости

Власть

15 сентября 2022, 22:50

Россия сочла безнравственным отсутствие приглашения на похороны Елизаветы II

Общество

15 сентября 2022, 22:43

Защищавшего Михаила Ефремова Пашаева снова лишили статуса адвоката

Реклама

Эксклюзив

15 сентября 2022, 22:41

«Есть только одно государство, где все как надо». Сербский снайпер переехал в Россию и отправился в Донбасс

Мир

15 сентября 2022, 22:18

Пелоси посетит Армению в грядущие выходные

Эксклюзив

15 сентября 2022, 22:14

Водитель каршеринга протаранил припаркованные машины в Москве

Важное

15 сентября 2022, 22:13

Британские СМИ солгали о покушении на Путина

Подмосковье

15 сентября 2022, 22:10

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в бизнес-игре «Начинающий фермер»

Мир

15 сентября 2022, 22:00

Европейские наследники Оруэлла. Чиновники Еврокомиссии запретят людям думать

Власть

15 сентября 2022, 21:56

Трубопроводу «Северный поток — 2» нашли замену

Интересное

15 сентября 2022, 22:29

Эксперт Вакулин посоветовал вводить в телефон биометрические данные для защиты от взлома

Читать 360tv в

Мошенники могут получить доступ к системе бесконтактной оплаты NFC. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, как избежать утечки данных, передала «Вечерняя Москва».

Реклама

По словам эксперта, чтобы защитить мобильное устройство от взлома, на него стоит установить пароль. Кроме того, важно загрузить в телефон биометрические данные отпечатка пальца. В случае утери гаджета помочь может функция «Найти телефон». Кроме того, заблокировать устройство при утере помогут запасной аккаунт антивирусного ПО или Apple ID, передали «Аргументы и факты».

Мошенничество

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама