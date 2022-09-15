Эксперт Вакулин посоветовал вводить в телефон биометрические данные для защиты от взлома | 360°

Интересное 15 сентября 2022, 22:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Эксперт Вакулин посоветовал вводить в телефон биометрические данные для защиты от взлома

Читать 360tv в

Мошенники могут получить доступ к системе бесконтактной оплаты NFC. Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, как избежать утечки данных, передала «Вечерняя Москва».

Реклама

По словам эксперта, чтобы защитить мобильное устройство от взлома, на него стоит установить пароль. Кроме того, важно загрузить в телефон биометрические данные отпечатка пальца. В случае утери гаджета помочь может функция «Найти телефон». Кроме того, заблокировать устройство при утере помогут запасной аккаунт антивирусного ПО или Apple ID, передали «Аргументы и факты».

0 0 0 0 0 0