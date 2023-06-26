26 июня 2023, 17:58
Эксперт в медицинском праве Ивлиева: искусственный интеллект служит «вторым мнением» в репродуктологии
Модель искусственного интеллекта эмбриоскоп помогает репродуктологам объективно оценивать биоматериал и служит своего рода «вторым мнением». Об этом сообщила эксперт в медицинском праве, автор научных статей Светлана Ивлиева сайту Daily Moscow.
По словам специалиста, технология позволяет врачам отобрать необходимые эмбрионы для переноса и заморозки, а неподходящие отбраковать. Благодаря эмбриоскопу повышается вероятность имплантации и рождения ребенка с первой попытки ЭКО.
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Ивлиева отметила, что модель искусственного интеллекта присваивает каждому эмбриону баллы, отражающие их потенциал.
Искусственный интеллект
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