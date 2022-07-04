Эксперт Ульянов поддержал законопроект об ответственности операторов за утечку информации

Комитет Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрел законопроект, который предусматривает ответственность для операторов за утечку персональных данных. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов поддержал эту идею. Об этом сообщил «Ридус».

«Ситуация, когда информация утекает, а компании практически никакой ответственности за слив не несут, — это, конечно, ненормально. Поэтому ужесточение законодательства, порядка обработки данных и ответственности за их утечку — это в целом хорошая, правильная инициатива. Это должно побудить компании заняться реальной защитой данных», — отметил эксперт.

Эксперт пояснил, что новый закон обяжет операторов сообщать об утечке не только представителям государства, но и пострадавшим клиентам. Таким образом получится сократить количество случаев, когда обычные люди попадаются на уловки мошенников.