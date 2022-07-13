Эксперт Туманов рассказал, почему дачники не смогут продать урожай в торговые сети

Торговые центры работают с оптовиками. Дачникам не получится выйти на сотрудничество с магазинами. Такой информацией поделился председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист пояснил, что дачникам будет очень тяжело сертифицировать продукты своего производства. Кроме того, по его словам, садоводам-любителям вряд ли удастся заключить контракт с торговой сетью, так как при выращивании овощей и фруктов самостоятельно существует множество рисков.

«Самое главное — это как сертифицировать эту продукцию, потому что люди и технологии по выращиванию разные. Не надо думать, что, если бабушка выращивает огурчики, значит, они у нее чистые и хорошие. Она может тоже такой химии намутить, что мало не покажется», — заявил Туманов.