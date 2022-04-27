Эксперт Толкачев пояснил, стоит ли покупать квартиру с плохим ремонтом на вторичном рынке

Многие люди во время поиска жилья присматриваются к квартирам на «вторичном» рынке. Эксперт по недвижимости Олег Толкачев рассказал, стоит ли приобретать такое жилье. Об этом сообщили «Дни.ру».

Многие квартиры на «вторичном» рынке имеют плохой ремонт и «убитое» качество. Однако стоимость такого жилья значительно ниже. По словам эксперта, во время покупки «вторичной» квартиры стоит обращать внимание на несколько моментов. Необходимо сравнить стоимость аналогичной квартиры с хорошим ремонтом с суммой, которую вам придется вложить в ремонт.

«Смысл есть, если разница существенная, большая, то есть можно сделать ремонт и продать значительно дороже, чем ты потратил на ремонт и покупку», — отметил Олег Толкачев.