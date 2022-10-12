Эксперт Тихонов заявил, что эфирные масла снижают уровень тревожности | 360°

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Эксперт Тихонов заявил, что эфирные масла снижают уровень тревожности

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Эфирные масла обладают рядом полезных свойств. Эксперт по ароматерапии и эфирным маслам, руководитель парфюмерной и косметической компании «Аромат науки» Александр Тихонов рассказал, в каких случаях стоит использовать масла. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, эфирные масла помогают значительно снизить уровень тревожности. При этом самыми эффективными в данном вопросе являются лавандовое и апельсиновое масло, передало РИА ФАН.

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Кроме того, Тихонов посоветовал обратить свое внимание на бергамот, герань и шалфей. Они способны снижать уровень стресса, передал «Север-Пресс».

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