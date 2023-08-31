Интересное 31 августа 2023, 23:18 Эксперт Свистов заявил, что Россия укрепляет научную базу для производства лекарств

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Благодаря развитию производств и научной базы в России удастся сократить импорт лекарственных препаратов. Такой информацией поделился эксперт по биологическим добавкам Алексей Свистов, сообщило РИАМО.

«Россия стремится развивать отечественное производство и укреплять научную базу для сокращения зависимости от импорта в фармацевтической сфере», — отметил специалист.

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Он заявил, что развитие данного направления требует серьезных вложений и усилий. Государству необходимо поддерживать работу, уточнил сайт kp.ru.