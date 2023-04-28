28 апреля 2023, 10:34
Эксперт Союза садоводов России Воронова посоветовала на майские праздники посадить морковь, горох и зелень
На майские праздники лучше всего сажать самые холодостойкие растения, такие, как морковь, редис, горох и зелень. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
В это время в теплицу можно высаживать перцы и баклажаны.
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«Когда земля прогреется сильнее, можно сажать лук-севок и картошку. Тыкву, кабачки, патиссоны можно высаживать не ранее 9–12 мая. Свеклу и фасоль тоже лучше сажать в эти даты, вместе с капустой», — процитировали «Невские новости» эксперта.
В середине мая можно высаживать бахчевые культуры. Такие поздние сроки Воронова объяснила тем, что эти растения не переносят даже нуля градусов. Огурцы и томаты также лучше высаживать после 15 мая, резюмировала она.
Сад и огород
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