Интересное 28 апреля 2023, 10:34 Эксперт Союза садоводов России Воронова посоветовала на майские праздники посадить морковь, горох и зелень

Читать 360tv в

На майские праздники лучше всего сажать самые холодостойкие растения, такие, как морковь, редис, горох и зелень. Об этом в разговоре с радиостанцией Sputnik сообщила ландшафтный дизайнер, эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

В это время в теплицу можно высаживать перцы и баклажаны.

Реклама

«Когда земля прогреется сильнее, можно сажать лук-севок и картошку. Тыкву, кабачки, патиссоны можно высаживать не ранее 9–12 мая. Свеклу и фасоль тоже лучше сажать в эти даты, вместе с капустой», — процитировали «Невские новости» эксперта.

В середине мая можно высаживать бахчевые культуры. Такие поздние сроки Воронова объяснила тем, что эти растения не переносят даже нуля градусов. Огурцы и томаты также лучше высаживать после 15 мая, резюмировала она.