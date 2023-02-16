Эксперт Шухат рассказала о способах борьбы с ленью

С ленью могут сталкиваться даже заядлые трудоголики. Однако существуют методы, которые помогают бороться с таким состоянием. Эксперт в сфере управления Виктория Шухат рассказала, что делать, если вы столкнулись с ленью. Об этом сообщило ИА «МедиаПоток».