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16 февраля 2023, 17:59

Эксперт Шухат рассказала о способах борьбы с ленью

Эксперт Шухат посоветовала бороться с ленью с помощью мотивации

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С ленью могут сталкиваться даже заядлые трудоголики. Однако существуют методы, которые помогают бороться с таким состоянием. Эксперт в сфере управления Виктория Шухат рассказала, что делать, если вы столкнулись с ленью. Об этом сообщило ИА «МедиаПоток».

Специалист пояснила, что лень является отсутствием мотивации.

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В мире существует пять вещей, которые мотивируют людей к действию: деньги, социальные связи, удовольствие от процесса, достижение результата, идейные принципы. Шухат посоветовала выбрать наиболее подходящую.

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Таким образом получится зарядиться вдохновением для новых начинаний, написало РИА ФАН.

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