Интересное 31 марта 2023, 12:55 Эксперт Шухат рассказал, как правильно ставить цели и достигать их Эксперт Шухат посоветовал не концентрироваться на чужих успехах

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Чтобы достигать поставленных целей, не стоит концентрироваться на чужих достижениях. Таким мнением поделился эксперт в сфере управления и специалист по личностному росту Виктория Шухат. Об этом сообщило ИА «МедиаПоток».

По словам специалиста, если вы будете постоянно анализировать чужие успехи и надеяться на одобрение со стороны, то можете столкнуться с неврозом. Таким образом вы не сможете почувствовать себя счастливым. Шухат подчеркнул, что важно ставить в приоритет собственные цели и желания, написало РИА ФАН.