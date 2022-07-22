Эксперт Шубина рассказала, как избавиться от слизней в лесу

Слизни являются вредителями, которые уничтожают капусту, редис и другие овощи. Они могут доставлять дачникам множество неудобств. Агроном Людмила Шубина рассказала, как побороть этих насекомых. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Если одновременно кружевные листья появились на капусте и редисе, то однозначно в огороде появился слизень. Это голотелый моллюск, который активно размножается, когда в огороде часто идут дожди. Бороться с ним просто», — отметила специалист.

Эксперт пояснила, что для победы над слизнями достаточно использовать старую тряпку. Ее стоит намочить в пиве или компоте из сухофруктов, а после оставить около грядок. К утру они заползут на тряпку. Тогда останется лишь уничтожить слизней в соленой воде.