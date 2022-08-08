Эксперт Шубина дала советы, как получить хороший урожай земляники

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала дачникам, как вырастить хороший урожай земляники. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам эксперта, важно соблюсти три условия: время посадки, сорт и правильный подбор почвы.

«В самом начале августа не стоит бежать на грядки, все лучше сделать чуть позже. Но единственное ограничение — не позже 20 августа», — сказала эксперт.

Шубина отметила, что высадить рассаду можно в любое время, вплоть до октября, поскольку разведением растений, купленных в питомнике, занимаются в стаканах. Землянике, выращенной в таких условиях, не нужно приживаться. Она легко адаптируется к почве.

Эксперт также добавила, что сорта, которые дают много усов, например, «Солнечная поляна», можно посадить ленточно и на расстоянии в один метр.

Самыми простыми и неприхотливыми являются такие сорта как «Первоклассница», «Фестивальный», «Солнечная поляна», «Орлец», «Фейерверк», резюмировала Шубина.