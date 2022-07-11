Эксперт Шлеменков высказался о строительстве домов по новой технологии

Строительство многоэтажных домов по технологии перекрестноклееной древесины на данный момент является слишком дорогим для России. Таким мнением поделился вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточкой НСН».

Несмотря на дороговизну, подобный метод имеет множество плюсов. Он является экологичным. Кроме того, такая технология учитывает климатические и сейсмические условия страны.

«Эта тема имеет хорошую перспективу, но в нашей стране все это находится в стартовой позиции. Хорошо, что мы этим занялись, потому что у нас достаточно сырья», — отметил специалист.