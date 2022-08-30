Эксперт Шлеменков рассказал о росте спроса на дачи из-за сокращения заграничных поездок

В России значительно вырос спрос на дачи. Вице-президент организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков связал этот факт со значительным сокращением поездок за границу. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Рынок небольших круглогодичных домов очень узкий, потому люди и обратили внимание на варианты, когда можно хотя бы летом жить на природе, но с гораздо меньшими затратами. Влияние на этот тренд оказало и сокращение возможностей поездок за границу, а люди хотят отдыхать», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что небольшой дом из каркасных материалов в среднем можно приобрести за пять миллионов рублей. При этом самостоятельная постройка обойдется значительно дешевле. Такой вариант может стать хорошей альтернативой заграничному отдыху.