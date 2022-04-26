Эксперт Шкуматов рассказал, какие плюсы есть у амнистии за нарушения ПДД

Госдума предложила законопроект, согласно которому введут амнистию для водителей за нарушения ПДД. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов прокомментировал такое нововведение. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, данная инициатива принесет лишь плюсы как для водителей, так и для представителей госорганов. Он подчеркнул, что амнистию не стоит проводить ежегодно, однако с определенной периодичностью меру стоит реализовывать.

«В России такая практика уже была и ни к какому ухудшению ситуации на дорогах она не приводила. Более того, нужно такие амнистии проводить с периодичностью», — отметил специалист.

Шкуматов объяснил, что амнистия избавить полицейских от лишней бумажной работы, таким образом повысив эффективность сотрудников.