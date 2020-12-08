Эксперт рассказала о трендовом дизайне интерьера в квартире

«Самым весомым предпочтением во всем мире, бесспорно, является сбалансированный подход к натуральности и технологиям. Во главе угла стоит философия единения с природой, которая прослеживается практически во всем», — уточнила Каминская.

По ее словам, в идеале экстерьер должен стремиться к слиянию с интерьером за счет панорамного остекления. Важно, чтобы в квартире было много света. Эксперт рекомендует обратить внимание на материалы из светлого дерева, кожи, дуба, шерсти и бамбука. Не теряют актуальность горные породы, в числе которых мрамор, песчаник и сланец.

Еще дизайнер посоветовала дополнить интерьер деталями из стекла, бумаги и металла. Самые модные и гармоничные цвета — оттенки земли, листвы и морской волны.