22 апреля 2020, 16:24
Эксперт рассказала о самых смешных кличках животных, записанных к ветеринару
Председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук рассказала о забавных и необычных именах животных, которые были записаны на прием к ветеринару. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».
Среди них: хомяк по имени Хомо Сапиенс Митрандир, йоркширский терьер Хавьер/Якудза парень не промах, джек-рассел-терьер Вишневая Венская Вафелька и немецкий шпиц по имени Янус гуд тойс зайчик любимый мальчик.
Также список пополнили такса Шустрый Хвостик Горячий Чили Перчик, пудель Ездок на драконах Джексом из дома Амбера, керн-терьер Эйнштейн-Лохматое чудо, два корги по кличке Райт хантер колл оф дьюти и Нежа/Невалайф Еврифинг из Пассибл.