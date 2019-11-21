Эксперт рассказал, взлетят ли цены на смартфоны из-за новых требований к ПО

Госдума запретила продажу техники без российского ПО Подробнее

«Я не предвижу никаких очередей, никакого ажиотажа. Честно говоря, я не вижу взаимосвязи между принятием этого закона и увеличением стоимости устройств. Цена, мне кажется, от этого не должна никаким образом измениться», — заявил Николаев.

Эксперт выразил интерес к тому, как из ситуации выйдет компания Apple.

«Большинство производителей смартфонов делят свои устройства по регионам и устанавливают в связи с этим какие-то дополнительные программные продукты, чего нельзя сказать про компанию Apple. Главный вопрос: как компания Apple собирается бороться, либо подстраиваться под законопроект», — пояснил Николаев.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи на территории РФ гаджетов без российского софта. Под запрет попали не только смартфоны, но также телевизоры с функцией «смарт-ТВ» и компьютеры.