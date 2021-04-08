Эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке дачного дома

Почетный строитель России рассказал, на что нужно обратить внимание, когда собираешься обзавестись новой недвижимостью для дачи. Необходимо проверить дом на наличие внутренних и наружных трещин, о чем рассказал Михаил Леонов в беседе с NEWS.ru.

Леонов отметил, что состояние стен способно сказать многое о типе фундамента. Поскольку не каждая несущая конструкция подойдет почве. Он напомнил, что обязательно следует смотреть на трещины.

«И наружные, которые могут быть по стенам, и внутренние. Тогда сразу понятно, какой фундамент. Столбчатые и ленточные фундаменты уходят из-под дома, дом начинает делать усадку неравномерную», - отметил почетный строитель РФ.

Чтобы забыть о таких проблемах, эксперт рекомендует возводить дом на плитном фундаменте.