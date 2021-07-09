Эксперт рассказал, может ли аномальная жара вывести из строя кондиционер

Остаться в жаркую погоду без кондиционера, особенно в офисе, очень некомфортно и неприятно. О том, может ли жара и непрерывная работа повлиять на работу техники, рассказал руководитель направления Дивизиона «Системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Алексей Петров. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт отметил, что при высоких температурах воздуха кондиционер работает с большей интенсивностью, но это влияет только на количество часов эксплуатации и на расход электроэнергии. Новые кондиционеры рассчитаны на температуру до 43 градусов, при этом они могут работать без перерыва.

Петров добавил, что чаще всего кондиционеры ломаются в течение первого года после установки. Причиной может быть заводской брак или некачественный монтаж трубопровода хладагента. Если прибор спроектировали верно, то прослужить он может и 20 лет.

Не стоит забывать и про своевременное обслуживание. Делать это лучше не самим, а обращаться за помощью к профессионалам. Если же кондиционер внезапно стал работать со сбоями или хуже охлаждать помещение, также потребуется проверка мастера.

Часто причиной неполадок является засоренный дренаж, выведенный на улицу. В него может попадать строительная пыль или другой мусор. Если же на приборе появился конденсат в виде мокрого пятна, также стоит вызывать специалиста, заключил эксперт.