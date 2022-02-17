Эксперт рассказал, мог ли искусственный интеллект предсказать появление «омикрона»

Директор по фундаментальным исследованиям AIRI и председатель научно-координационного совета Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Михаил Бурцев считает, что благодаря искусственному интеллекту можно было бы смоделировать эволюцию коронавируса и даже предсказать появление «омикрона». Об этом написала «Газета.ru».

«Думаю, в какой-то степени мог бы. Для этого нужны данные о том, как мутировали другие вирусы. При наличии этой информации мы можем построить модель, которая будет предсказывать то, какие мутации более вероятны, какие менее. В этом смысле мы можем предсказать эволюцию самого вируса», — отметил эксперт.

Он добавил, что искусственный интеллект мог бы предсказать появление «омикрона», если бы люди наладили методы такого прогнозирования. Возможно, что через два-три года такое предсказание станет возможным.

Моделирование эволюции происходит следующим образом: для начала ученые рассматривают задачу предсказания изменчивости вирусов. Они выясняют, какие элементы нуклеотидной последовательности будут изменены с большей вероятностью. После этого можно построить модель, которая будет по окружению предсказывать мутации, резюмировал Бурцев.